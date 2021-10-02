Терапевт: Компот из шиповника или клюквы ускорит лечение простуды

При лечении простуды многие прибегают к различным лекарствам, в том числе антибиотикам, однако применять их следует только при наличии четких показаний. Ускорить процесс лечения поможет частое употребление жидкости.

- При инфекционном процессе у человека повышается температура, в связи с чем испаряется большое количество жидкости из организма, возникает небольшая степень обезвоживания, плюс микробные и вирусные клетки, разрушаясь в организме под действием иммунитета, выделяют пирогены - вещества, которые вызывают повышение температуры тела, приводят к интоксикации. И если мы принимаем жидкость, это ускоряет процесс лечения, - рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров.

Терапевт советует пить обычную воду, не холодную, но и не горячую, а также чай с лимоном. Самым эффективным средством является компот или морс из шиповника, а также клюквы и брусники. Данные ягоды богаты витамином С.

Кроме того, следует уделять внимание и количеству жидкости: ее во время болезни надо увеличить в рационе до 3-4 литров. Однако следует помнить: если у человека есть проблемы с почками, сердцем и сосудами, то не стоит увеличивать количество жидкости - у больного усиливаются отеки и одышка.