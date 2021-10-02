Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует

Американские ученые смогли выяснить, для чего коронавирус мутирует. По их мнению, это связано с возможностью более эффективного распространения воздушно-капельным путем. Таким образом, коронавирус меняется, чтобы стать еще более опасным и "надежнее" проникать в организм реципиента.

К такому выводу в результате исследований пришли ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, пишет The New York Times.

Чтобы выяснить причину мутации SARS-CoV2, исследователи сравнили "альфа" и "дельта" варианты вируса с предыдущими штаммами.

Ввиду своего открытия, специалисты рекомендуют озаботиться производством более совершенных защитных масок.