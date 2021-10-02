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Рубрика: В мире

Украине предсказали превращение в сырьевую колонию

Текст: Алексей Краснов
Фото: Архип Верещагин/ТАСС Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Как заявил председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) и бизнесмен Дмитрий Олейник, страну может ожидать серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ. Об этом Олейник написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, из-за того, что украинская сторона покупает газ по биржевым ценам, она платит за него в 3,5 раза больше, чем другие страны.

"Расспрашивал друзей в ЕС ...выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине - 1100 евро", пишет Олейник.

Он отмечает в своем посте, что по биржевым ценам газ покупают либо те, кто только начинает закупки, либо - кто по каким-то причинам решил купить часть топлива по стоимости рынка.

Высокая стоимость газа, согласно прогнозу Олейника, приведет к подорожанию всех товаров на Украине, так как цены на энергоносители заложены в стоимость всего. За этим последует снижение покупательной способности населения, и производство "потихоньку остановится". Остановка приведет к росту безработицы, что ляжет дополнительным бременем на бюджет, а следом наступит банкротство государства.

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Особенно сильно, считает Олейник, пострадает обрабатывающая промышленность, откуда один шаг до "аграрно-сырьевой колонии".

Чтобы избежать такого сценария, считает глава ФРУ, надо ввести энергосбережение по всей стране и увеличить собственную добычу газа.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

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