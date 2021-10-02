В России упростили правила предоставления средств для реабилитации

Граждане с инвалидностью смогут подавать документы на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг. Новые правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Порядок будет действовать и для ветеранов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах.

Отсканированные документы нужно прикрепить к электронному заявлению, и в таком виде они отправляются в органы соцзащиты, а после рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги. Таким образом можно будет получать слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание.

При компенсации средства автоматически поступят на указанный в заявлении счет.