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02.10.2021 07:48
Рубрика: Экономика

В Росстате назвали размер средней заработной платы по стране

Текст: Елена Манукиян

Среднемесячная заработная плата по России на конец июля составила 55170 рублей, следует из сентябрьского отчета Росстата. Отмечается, что за год (с июля 2020 по июль 2021 года) она увеличилась на 8,8%. При этом самые высокие зарплаты традиционно у нефтяников - 176628, а их годовой прирост составил более 30%. Подорожал труд строителей (+18%), работников автосалонов и автосервисов (+ 15%), бумажных и пищевых комбинатов (+11-13%), воздушного транспорта (+17%).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, особенно заметно зарплаты растут в новых профессиях, которые появились на рынке труда. Так, средняя номинальная оплата труда сотрудников, работающих в секторе связи (проводной, беспроводной, спутниковой) с начала этого года выросла на 20-29%.

При этом меняется не только зарплата, но и соотношение оплаты труда внутри отрасли, отмечает она. По сравнению с концом 2019 года соотношение десяти процентов самых высокооплачиваемых и десяти процентов низкооплачиваемых сотрудников сократилось практически во всех отраслях, кроме деятельности в области информации и связи, где показатель вырос (с 15,9 до 18,6), а также страховании и финансах (с 16 до 18,9). И наоборот, в тех отраслях, которые более пострадали от пандемии, этот размах стал меньше: на транспорте и хранении сократился с 13,7 до 11,9, а в секторе "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" с 11,4 до 9,9. Самая низкая дифференциация оплаты труда в образовании.

Пока сложно прогнозировать, как изменится среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2021 год, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в целом по всем видам экономической деятельности в первом полугодии 2021 динамика изменения средней заработной платы повторяет динамику 2020 года. Традиционно в январе самые низкие средние заработные платы, потому что в этом месяце самое маленькое количество отработанных часов. С февраля по апрель они растут из-за выплат годовых премий-бонусов. В июне заработные платы всегда больше, так как начинаются выплаты отпускных и дополнительных средств.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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