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"Веном 2" продолжает бить рекорды российского проката

Новости
    02.10.2021, 11:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Фильм "Веном 2" укрепил свое лидерство в прокате в российских кинотеатрах.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет "Бюллетень Кинопрокатчика", картина про взаимоотношения журналиста-неудачника и инопланетного симбиота собрала в премьерный день более 200 млн рублей.

Этот показатель почти в два раза превышает предыдущий рекорд постковидного периода.

Такой неистовый старт, по прикидкам издания, позволяет проекту рассчитывать на кассу первого уикенда в размере не менее 700-800 млн рублей.

С нашей рецензией сиквела похождений бедолаги Эдди Брока можно ознакомиться здесь.

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