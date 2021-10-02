"Веном 2" продолжает бить рекорды российского проката

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Фильм "Веном 2" укрепил свое лидерство в прокате в российских кинотеатрах.
Как пишет "Бюллетень Кинопрокатчика", картина про взаимоотношения журналиста-неудачника и инопланетного симбиота собрала в премьерный день более 200 млн рублей.
Этот показатель почти в два раза превышает предыдущий рекорд постковидного периода.
Такой неистовый старт, по прикидкам издания, позволяет проекту рассчитывать на кассу первого уикенда в размере не менее 700-800 млн рублей.
С нашей рецензией сиквела похождений бедолаги Эдди Брока можно ознакомиться здесь.