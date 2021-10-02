Власти Грузии: Саакашвили намерен устроить государственный переворот

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в Грузию, чтобы организовать новые беспорядки и устроить государственный переворот. Об этом заявил Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии.

"Правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", - цитирует ТАСС политика.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был задержан. В тюрьме он объявил голодовку.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за сотрудничество по делу задержания Саакашвили.