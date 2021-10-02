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02.10.2021 19:13
Рубрика: Культура

Выступлением "Солистов Москвы" открылись "Русские сезоны" в Южной Корее

Текст: Наталья Соколова
"Русские сезоны" - крупнейший проект по представлению русской культуры в мире. Впервые он прошел в Японии в 2017 году. Потом были Италия и Германия. В прошлом году проект прошел онлайн на платформе Stay Home with Russian Seasons. Теперь Южная Корея.

Концерт "Солистов Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета прошел в сеульском Центре культуры и искусства при максимально возможной в условиях пандемии заполненности зала. Всего в рамках гастролей коллектива в Южной Корее состоятся шесть концертов, в которых, помимо российских артистов, примут участие и корейские солисты.

В рамках "Русских сезонов" запланировано открытие бюста Льву Николаевичу Толстому, показ балета "Щелкунчик", а также выставка молодых российских художников, проиллюстрировавших произведения русской классики - от Александра Пушкина до Владимира Набокова.

Петр Толстой призвал продвигать русские культуру и традиции
Культура В мире Восточная Азия Южная Корея

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