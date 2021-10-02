Зампред Сбербанка: Украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал город Днепр на Украине "столицей" телефонного мошенничества. По мнению топ-менеджера, там сосредоточена масса колл-центров криминального бизнеса.

"Киев хоть и является столицей Украины​​​, но столицей телефонного мошенничества сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры - наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров от 10 до 150 человек, сегодня эти цифры уменьшились и сейчас ежедневно из Днепропетровска работают около 150 колл-центров", - сказал Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE".

По словам менеджера, этот бизнес на Украине выстраивается по модели франчайзинга.

"То есть, можно купить готовый колл-центр со всеми необходимыми инструментами и оборудованием. У каждого есть своя специфика, но смысл один - это, фактически, мошенничество в отношении наших граждан. Мы фиксируем 3-7 тысяч звонков в день. А в "лучшие дни" - около 10 тысяч звонков в день", - отметил Кузнецов.

Как пояснил специалист, сейчас главный тренд мошенников - звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов.