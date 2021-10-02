Зеленский не очень высоко оценил себя в качестве президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою деятельность на посту президента страны примерно на 7-8 баллов из 12, сообщает 2 октября издание "Украинская правда".

По словам Зеленского, он находится "где-то в середине" шкалы.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной шкале. Я где-то в середине", сказал он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции во время выездной сессии партии "Слуга народа" в Трускавце.

Труд депутатов партии "Слуга народа" он обозначил как "3,5 по пятибалльной шкале".

По его словам, депутатам "не хватает опыта".

"Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было много на Украине", отметил в то же время президент.

Зеленский признал, что "у нас было замедление с реформами в конце первого года президентства", однако в последние полгода процесс ускорился.