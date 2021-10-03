Алжир отозвал посла из Парижа после скандальных заявлений Макрона

Алжир отозвал своего посла из Парижа для консультаций, поскольку "категорически не приемлет" вмешательства в свои внутренние дела. Об этом заявил президент страны Абдельмаджид Теббун. Подобный жест со стороны алжирских властей последовал после публикации в газете Le Monde комментария французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что Алжир занимается переписыванием истории, основывая ее на ненависти к Франции.

"После таких комментариев, которые несколько французских источников приписали именно президенту Французской Республики, Алжир категорически отвергает недопустимое вмешательство в его внутренние дела", - приводит слова алжирского президента газета Le Figaro.

Скандальный репортаж французской газеты описывал торжественный прием в Елисейском дворце, где Макрон принимал потомков Алжирской войны 1954-1962 годов. В беседах с внуками участников той войны президент Франции допустил ряд высказываний, вызвавших шквал критики не только со стороны Алжира, но и французской общественности. В частности, Макрон задался вопросом о том, существовала ли алжирская нация до того, как Франция сделала эту территорию своей колонией. "Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос", - заявил Макрон.

Об официальной реакции со стороны Елисейского дворца на отзыв алжирского посла пока что не сообщается. Напомним, что дипломатические отношения Парижа и Алжира накалились еще в середине недели, когда стало известно, что Франция в одностороннем порядке ввела резкие ограничения на выдачу виз гражданам Алжира, Марокко и Туниса.