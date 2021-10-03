Алжир отозвал посла во Франции из-за заявлений Макрона

По словам французского президента, независимый Алжир построил себя на "ренте памяти", поддерживаемой "военно-политической системой". В свою очередь алжирские власти назвали подобные утверждения "безответственными", а саму ситуацию неприемлемой. Как заявил лидер страны Абдельмаджид Теббун, Макрон оскорбил память людей, которые погибли во времена колониального правления Франции в Алжире.
Вообще, подобный исход не стал сюрпризом: в отношениях двух стран возникло сильное напряжение еще на прошлой неделе, когда французские власти вдвое сократили количество виз, выдаваемых алжирцам и марокканцам, и на 30 процентов - число виз, выдаваемых тунисцам. Таким образом Париж надеется заставить свои бывшие колонии принимать обратно своих граждан, которые нелегально находятся во Франции и получают предписание покинуть ее территорию. Как заявили в правительстве Пятой Республики, сейчас эти три страны "отказываются" выдавать нелегалам консульские справки для возвращения домой. В Алжире на подобный шаг отреагировали вызовом французского посла в местный МИД и "формальным протестом". Кстати, Алжир не впервые отзывает своего посла из Франции. В мае 2020-го занимавший этот пост Салах Лебдиуи также отправился домой после двух докумнтальных фильмов, показанных по французскому телевидению.