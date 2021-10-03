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Рубрика: В мире

Алжир отозвал посла во Франции из-за заявлений Макрона

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Алжирского посла в Париже Мохамеда Антар-Дауда отозвали на родину для консультаций из-за слов французского президента Эмманюэля Макрона о том, что, обретя независимость, эта африканская страна полностью переписала свою историю и выстроила ее на ненависти к Франции. Соответствующие заявления глава Пятой Республики сделал во время встречи с потомками участников войны Алжира за независимость 1954-1962 годов, пишет Le Monde.

По словам французского президента, независимый Алжир построил себя на "ренте памяти", поддерживаемой "военно-политической системой". В свою очередь алжирские власти назвали подобные утверждения "безответственными", а саму ситуацию неприемлемой. Как заявил лидер страны Абдельмаджид Теббун, Макрон оскорбил память людей, которые погибли во времена колониального правления Франции в Алжире.

Фото: Handout / LyonMag.com / AFP
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Вообще, подобный исход не стал сюрпризом: в отношениях двух стран возникло сильное напряжение еще на прошлой неделе, когда французские власти вдвое сократили количество виз, выдаваемых алжирцам и марокканцам, и на 30 процентов - число виз, выдаваемых тунисцам. Таким образом Париж надеется заставить свои бывшие колонии принимать обратно своих граждан, которые нелегально находятся во Франции и получают предписание покинуть ее территорию. Как заявили в правительстве Пятой Республики, сейчас эти три страны "отказываются" выдавать нелегалам консульские справки для возвращения домой. В Алжире на подобный шаг отреагировали вызовом французского посла в местный МИД и "формальным протестом". Кстати, Алжир не впервые отзывает своего посла из Франции. В мае 2020-го занимавший этот пост Салах Лебдиуи также отправился домой после двух докумнтальных фильмов, показанных по французскому телевидению.

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