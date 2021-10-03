Новости

Welt: Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине 09:46
Эксперт рассказала, от чего зависит размер детских пособий в 2022 году 09:30
Сенатора Круза обвиняют в кадровом кризисе Госдепа США 09:19
Алжир отозвал посла из Парижа после скандальных заявлений Макрона 08:40
Россиян предупредили о завершении бархатного сезона на юге страны 08:15
Эксперт предупредил об исчезновении основного симптома коронавируса 07:53
В США появилось лекарство, вдвое снижающее риск смерти при COVID-19 07:41
Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро 07:31
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией 07:20
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов 05:52
В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов 04:50
В США у пассажирского лайнера при взлете загорелся двигатель 04:13
Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно 03:36
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России 02:47
Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров 02:22
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек 01:50
"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА 01:10
"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря голу и пасу Суареса 00:32
Украине предсказали превращение в сырьевую колонию 02.10.2021
Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 02.10.2021
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 02.10.2021
Зампред Сбербанка: Украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 02.10.2021
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 02.10.2021
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 02.10.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
03.10.2021 07:31
Рубрика: В мире

Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
По всей Бразилии 2 октября прошли манифестации против президента Жаира Болсонаро. Протестующие требовали отставки главы государства и выказывали недовольство действиями правительства в борьбе с пандемией коронавируса, нищетой и высокой инфляцией.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Манифестации прошли в 305 городах Бразилии и 18 странах мира. Организаторы утверждают, что в субботу на улицы бразильских городов вышли сто тысяч человек. Самые масштабные акции традиционно прошли в Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Фото: REUTERS
Главу Бразилии не пустили в ресторан

Протестующие критиковали правительство за политику по борьбе с пандемией коронавируса, требуя больше вакцин, и неспособность обуздать инфляцию, которая сильно ударила по беднейшей части населения. В городе Натал на северо-востоке страны, например, манифестанты вынесли холодильник, наполненный обглоданными костями, с надписью "Голод не ждет". Правда, в сегодняшней Бразилии это совсем не аллегория.

Периодически на страницы местных газет попадают новости из разных городов о том, как магазины раздают нуждающимся кости, жир и жилы, оставшиеся после разделки говяжьих и свиных туш. Происходит это не только в бедных регионах, но и в таких мегаполисах как Рио-де-Жанейро.

Манифестации носили мирный характер. Тем не менее в городе Ресифи на северо-востоке страны все же имел место инцидент. Легковой автомобиль заехал за заграждения, под колеса попала одна из протестующих. Свидетели рассказывают, что водитель сделал это не случайно. Подъезжая к месту скопления протестующих, он вместо того, чтобы притормозить, наоборот увеличил скорость, а затем скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей первой помощи.

Президентские выборы в Бразилии пройдут только через год, но уже сейчас политическая обстановка в стране сильно накалена. Можно смело утверждать, что главное противостояние за пост главы государства развернется между нынешним президентом Жаиром Болсонаро и экс-лидером Лулой да Силвой. Это подтверждают и все последние опросы общественного мнения.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми