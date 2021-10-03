Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро

По всей Бразилии 2 октября прошли манифестации против президента Жаира Болсонаро. Протестующие требовали отставки главы государства и выказывали недовольство действиями правительства в борьбе с пандемией коронавируса, нищетой и высокой инфляцией.

Манифестации прошли в 305 городах Бразилии и 18 странах мира. Организаторы утверждают, что в субботу на улицы бразильских городов вышли сто тысяч человек. Самые масштабные акции традиционно прошли в Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Протестующие критиковали правительство за политику по борьбе с пандемией коронавируса, требуя больше вакцин, и неспособность обуздать инфляцию, которая сильно ударила по беднейшей части населения. В городе Натал на северо-востоке страны, например, манифестанты вынесли холодильник, наполненный обглоданными костями, с надписью "Голод не ждет". Правда, в сегодняшней Бразилии это совсем не аллегория.

Периодически на страницы местных газет попадают новости из разных городов о том, как магазины раздают нуждающимся кости, жир и жилы, оставшиеся после разделки говяжьих и свиных туш. Происходит это не только в бедных регионах, но и в таких мегаполисах как Рио-де-Жанейро.

Манифестации носили мирный характер. Тем не менее в городе Ресифи на северо-востоке страны все же имел место инцидент. Легковой автомобиль заехал за заграждения, под колеса попала одна из протестующих. Свидетели рассказывают, что водитель сделал это не случайно. Подъезжая к месту скопления протестующих, он вместо того, чтобы притормозить, наоборот увеличил скорость, а затем скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей первой помощи.

Президентские выборы в Бразилии пройдут только через год, но уже сейчас политическая обстановка в стране сильно накалена. Можно смело утверждать, что главное противостояние за пост главы государства развернется между нынешним президентом Жаиром Болсонаро и экс-лидером Лулой да Силвой. Это подтверждают и все последние опросы общественного мнения.