Бывшая замминистра Марина Ракова объявлена в розыск

Поставлены новые реперные точки в криминальной судьбе двух высоких чиновников и известного олигарха.

Сбежала от следствия и пропала бывшая заместитель министра просвещения, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова. И в то же время в Черногории, с разницей буквально в пару дней, задержаны тоже сбежавшие от следствия бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян и бывший хозяин знаменитого Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

Эти двое уже несколько лет открыто жили в Черногории. Исмаилов вел бизнес, не скрываясь давал интервью телевидению. Теперь оба арестованы местным судом по запросу России и два месяца будут ждать решения своей судьбы.

Задержанные, а позже и арестованные через своих защитников уже успели заявить, что их задержание - чисто политическая акция. И они к России отношения не имеют, так как являются гражданами совсем другой страны. Правда, так говорят практически все, кого задерживают по ордеру Интерпола.

Бегство Раковой в этой истории стоит особняком. Сначала информационные агентства со ссылкой на неназванные источники в минувшую пятницу рассказали, что в три часа ночи красный "Порше" вице-президента Сбербанка Марины Раковой заметили на выезде из Москвы.

Высказывалось предположение, что она отправилась в сторону Украины.

Спустя сутки МВД устами своего официального представителя подтвердило, что бывшая замминистра просвещения действительно скрылась от следственных органов, поэтому ее они объявляют в розыск. Пока, видимо, федеральный.

Это дом Марины Раковой в Подмосковье, откуда она исчезла после того, как ее вызвали в МВД. Фото: РИА Новости

У Марины Раковой уже есть официальный статус - она обвиняемая по уголовной статье 159, часть 4 УК РФ - "мошенничество в особо крупном размере или совершенное в составе организованной группы".

Арестованные заявили, что к России отношения не имеют, являются гражданами другой страны. Но так говорят все, кого задерживают по ордеру Интерпола

Дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Главная фабула преступления на этот момент - "хищения путем мошенничества средств, принадлежащих федеральному госучреждению "Фонд новых форм развития образования".

От допроса умчалась на "Порше"

"Организованную группу" Раковой отправили по решению Тверского суда столицы в разные камеры следственного изолятора. Это бывшие сотрудники этого фонда Евгений Зак и Максим Инкин. Зак - ныне управляющий директор ПАО Сбербанк. Инкин является управляющим директором дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО Сбербанк. Оба топ-менеджера пришли в банк вместе с Раковой.

Третьей в этой компании стала бывший исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Она - юрисконсульт, преподаватель, экс-директор "Шанинки". "Шанинка", которая фигурирует в деле Раковой, - это Московская высшая школа социальных и экономических наук. То есть негосударственный университет, основанный в 1995 году известным социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

На сайте учебного заведения говорится, что у них восемь факультетов. Ежегодно там обучается около 1000 человек. Учебное заведение имеет российскую государственную аккредитацию, а в 2012 году вошло в число 13 негосударственных вузов, которым по конкурсу были выделены бюджетные места.

Теперь с выделенными "Шанинке" казенными деньгами разбираются правоохранители. Ракова якобы "пробила" выделение бюджетных денег "Фонду новых форм развития образования" (ФНФРО). Этот фонд возглавляла сама Ракова. Выделенные таким образом средства "направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Подрядчиком в проекте и был российско-британский частный вуз "Шанинка". Те же неофициальные источники утверждают, что отчеты по научным исследованиям, как выявила экспертиза, фальсифицировались. По этой версии ФНФРО необоснованно выплатил "Шанинке" бюджетные деньги, но якобы все работы, на которые выделялись казенные средства, были приняты незаконно.

В прессе сообщалось, что трое фигурантов дела просили суд буквально со слезами на глазах не применять к ним самую тяжелую меру пресечения - арест. Но побег Раковой на красном "Порше", похоже, повлиял на решение суда - два месяца реального ареста.

Уголовная статья у Раковой - мошенничество с госконтрактами. Это в случае согласия суда со следствием - 10 лет с конфискацией. Марине Раковой пока вменяют хищение более 50 млн рублей. И сейчас идет проверка всех контрактов, к которым она могла иметь отношение. Так что сумма может увеличиться.

В минувший четверг Ракову ждали в Следственном департаменте МВД. После очередного допроса следствие должно было решить, просить ли в суде об аресте топ-менеджера. Сначала, как сообщали РИА "Новости", неявку Раковой списали на то, что она, "застряла в пробке или, например, попала в больницу, однако вскоре выяснилось, что женщина просто исчезла, выключив свой мобильный телефон".

Позже ее гражданский супруг, как сообщила "Комсомольская правда", выступил с открытым письмом. Суть его такова - где Ракова, он не знает, а арестованных по ее делу надо отпустить.

Карьера бывшей чиновницы полна каких-то странных временных провалов. По данным "LIFE", дочь уважаемых родителей в 2002 году училась в Бауманке и вернулась в родной Барнаул, где трудилась в мелкой торговле и жила в хрущовке. В столице она появилась лишь в 2016 году, сообщает "LIFE" и пишет, что годы до появления ее в Москве - информационный провал. Но журналисты увидели "следы" Раковой на Кипре и в Испании, где были фирмы и контракты, связанные с ее именем. Возврат ее в Россию совпал с резким взлетом карьеры - сначала "Фонд новых форм развития образования". Потом - министерство и крупнейший банк.

Тельман Исмаилов отправлен судом под стражу на два месяца. Фото: Getty Images

Эхо Черкизона

Решение суда в Черногории об аресте экс- владельца Черкизовского рынка Москвы бизнесмена Тельмана Исмаилова прозвучало как гром среди ясного неба. Дело в том, что жизнь Исмаилова в Черногории ни для кого не была тайной. Это знали все, кому такая информация была интересна, - от его кредиторов до правоохранителей.

Наш БМ-банк, в счет погашения долгов еще в 2019 году арестовал в Черногории казино и акции двух компаний, принадлежащих Исмаилову и его семье. Но и до этого он немало потерял из своей недвижимости. И проблемы у него появились с правоохранителями очень многих стран почти на всех континентах.

Одна из последних- Швейцария. Там в 2019 году против Исмаилова завели дело о мошенничестве с кредитными ставками. Точнее - три уголовных дела. Прокуратура Цюриха арестовывала его счета. Видимо, самой большой потерей был отель в Турции. За открытый в 2009 году золотой, в прямом по сути смысле, отель пришлось заплатить миллиард долларов. И это лишь за его строительство. Спустя шесть лет гостиницу купил очень дешево местный банк за долги хозяина.

Что делала Ракова до возвращения в Москву - неизвестно. Но журналисты нашли "следы" на Кипре и в Испании, где были фирмы, связанные с ее именем

Сейчас Исмаилов находится в экстрадиционном изоляторе. Это подтвердила официально его адвокат. И добавила, что уже обжаловала это решение и обратилась с просьбой отпустить Исмаилова под залог. Защита Исмаилова работает оперативно. Она уже попросила предоставить ему политическое убежище.

Решение Высшего суда Подгорицы процитировали "Известия". Миллиардеру вменяется совершение преступлений, связанных с убийством, а также с незаконным оборотом оружия. Основанием для его задержания стали международный ордер Интерпола на арест, а также решение Басманного районного суда Москвы об аресте и экстрадиции.

В документе уточняется, что содержание Исмаилова под стражей может длиться до его экстрадиции по запросу российских судебных органов, но не более шести месяцев. При этом, если запрос на выдачу задержанного не поступит в течение 18 дней с момента задержания, то содержание под стражей будет прекращено.Наш российский загранпаспорт у него просрочен.

Исмаилова давно ждут в Следственном комитете РФ. Бывшему владельцу Черкизовского рынка заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В СК РФ предпринимателя считают организатором убийства в мае 2016 года бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Как считает следствие, именно Исмаилов разработал план убийства вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

По версии следствия, в 2016 году Исмаилов через своего брата Рафика Исмаилова за два миллиона долларов заказал владельца ТЦ "Строй-маркет" Владимира Савкина, с которым у него был финансовый конфликт. Заказ через еще одного родственника миллионера, бывшего оперативника центрального аппарата МВД Вагифа Исмаилова передали исполнителю Мехману Керимову. В мае 2016 года тот на Новорижском шоссе из пистолета застрелил во внедорожнике Toyota Land Cruiser Владимира Савкина и его товарища, владельца компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева. Киллер Керимов, которого поймали первым, признал свою вину. И дал показания на других участников убийства. Учитывая его сотрудничество, Красногорский горсуд Мособласти дал убийце 13 лет. Позже поймали посредника - Рафика Исмаилова, который по приговору Мособлсуда получил 18 лет. Остальных объявили в розыск.

Позже в уголовном преследовании Тельмана Исмаилова появилась статья 125 УК, эта история связана с похищением певца Авраама Руссо. Его похитили еще в 2004 году. По версии следствия, хозяин Черкизовского рынка требовал от Руссо отменить концерты, отказаться от продюсера Иосифа Пригожина и подписать с ним, Исмаиловым, договор о сотрудничестве. По этому делу осудили троих исполнителей, двое из них уже отсидели свой срок.

Игоря Чуяна уволили летом 2018 года, а уже в декабре объявили в розыск. Фото: РИА Новости

Градус упал

Не таким громким, как арест Исмаилова, стало взятие под стражу в Черногории бывшего главы Росалкогольрегулирования и экс-бенефициара банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК). В минувшую пятницу МВД Черногории через Интерпол проинформировало МВД России о том, что в городе Тивате они задержали 55-летнего Игоря Чуяна, находящегося в международном розыске.

Сейчас Генпрокуратура РФ готовит запрос о его выдаче.

Его, как и Исмаилова, очень хочет видеть Следственный комитет. Правда, уголовная статья у Чуяна другая. 201 УК РФ - "организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия". "Тяжкие последствия" - это выдача ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 миллиардов рублей подконтрольному Чуяну ООО "Статус-групп", одному из крупнейших на тот момент дистрибьюторов алкогольной продукции.

Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с 2009 по 2015 год. За время его работы были введены минимальные цены на водку, коньяк и другой алкоголь крепостью свыше 28 градусов. Ведомство было разработчиком поправок, приравнявших пиво к алкогольным напиткам, запретило продажу спиртного крепостью более 0,5 градуса в нестационарной рознице и ограничило время торговли им с 23 до 8 часов.

К работе Игоря Чуяна не раз высказывались претензии на самом высоком уровне. В мае 2014 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор "за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ".

После увольнения в июле 2018 года Игорь Чуян выехал из России в Израиль, а уже спустя полгода он был объявлен в розыск. В Израиле Чуян подал документы на получение гражданства с целью избежать экстрадиции в Россию. По неподтвержденным данным, он периодически жил в Израиле, США и Черногории. В конце лета текущего года принял решение переехать на Балканы.

По его уголовному делу уже есть один приговор. В марте этого года Мещанский райсуд Москвы за злоупотребление полномочиями назначил бывшему президенту ОФК-банка Николаю Гордееву восемь лет колонии строгого режима. Именно Гордеев по указанию Игоря Чуяна завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов. С осужденного была также взыскана часть ущерба - 10 миллиардов рублей.