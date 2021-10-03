На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов

Цена природного газа на Украинской энергетической бирже побила исторический рекорд. На торгах 2 октября за тысячу кубометров голубого топлива просят полторы тысячи долларов. Речь идет о крупных партиях - от 10 тысяч кубометров и более. То есть данная цена актуальны для сфер промышленности и бизнеса, пишет РИА Новости.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в ближайшее время страну ждет неизбежный энергетический кризис из-за нехватки газа. В зимний период Киев для собственного отопления берет газ из трубы, а в Европу отправляет газ, находящийся в хранилищах". "Но из-за сокращения транзита уменьшается и возможность физического отбора энергоносителя из трубы", - пояснил Суслов.

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник также считает, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Киев закупает сырье по биржевым ценам, то есть голубое топливо обходится в 3,5 раза дороже. Рекордно высокие цены на газ приведут к росту цен на все, и как итог - волна банкротств и безработица.