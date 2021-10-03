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03.10.2021 15:07
Рубрика: Общество

Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин

Развитие ситуации с коронавирусом сложно поддается прогнозированию. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил главврач 40-й московской городской больницы Денис Проценко.

Фото: AP Photo
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"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", - подчеркнул главврач "Коммунарки", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, этот диагноз за последние сутки подтвердился более чем у 4 тысяч москвичей. На этом фоне в городе был усилен контроль за масочным режимом, введен также новый алгоритм лечения больных ОРВИ.

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Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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