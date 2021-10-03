Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом

Развитие ситуации с коронавирусом сложно поддается прогнозированию. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил главврач 40-й московской городской больницы Денис Проценко.

"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", - подчеркнул главврач "Коммунарки", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, этот диагноз за последние сутки подтвердился более чем у 4 тысяч москвичей. На этом фоне в городе был усилен контроль за масочным режимом, введен также новый алгоритм лечения больных ОРВИ.