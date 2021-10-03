Дочь президента Филиппин будет баллотироваться на пост главы государства

Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал сразу два сенсационных заявления. Во-первых, он объявил, что после 2022 года уйдет из большой политики. Во-вторых, сообщил о намерениях своей дочери Сары баллотироваться на высший государственный пост. Сама госпожа Дутерте-Карпио, которая последние пять лет занимает кресло мэра третьего по величине филиппинского города Давао, вообще-то собиралась переизбираться именно там. Пока она не прокомментировала желание отца сделать ее преемницей.

Весной истекает шестилетний президентский срок Дутерте, который по Конституции не имеет права избираться повторно. Так что его предстоящий уход с поста главы государства для филиппинцев сюрпризом не был. Другое дело, что он мог бы найти лазейку в законе и избраться вице-президентом, отмечают эксперты. Однако во время поездки по стране Дутерте внезапно объявил, что не станет этого делать. Спустя сутки он официально подтвердил слухи о том, что в президентской гонке будет участвовать его 43-летняя дочь, сообщил канал ABS-CBN News.

Таким образом, у филиппинцев есть уже два потенциальных претендента на высший государственный пост: ранее свою кандидатуру выдвинул известный боксер Мэнни Пакьяо. Дутерте считается одним из самых эпатажных мировых лидеров. Он называл "идиотами" (а то и словечками покрепче) многих глав государств. У себя в стране политик возглавил кампанию по внесудебным расправам над наркоторговцами.