Дочь президента Филиппин будет баллотироваться на пост главы государства

Весной истекает шестилетний президентский срок Дутерте, который по Конституции не имеет права избираться повторно. Так что его предстоящий уход с поста главы государства для филиппинцев сюрпризом не был. Другое дело, что он мог бы найти лазейку в законе и избраться вице-президентом, отмечают эксперты. Однако во время поездки по стране Дутерте внезапно объявил, что не станет этого делать. Спустя сутки он официально подтвердил слухи о том, что в президентской гонке будет участвовать его 43-летняя дочь, сообщил канал ABS-CBN News.
Таким образом, у филиппинцев есть уже два потенциальных претендента на высший государственный пост: ранее свою кандидатуру выдвинул известный боксер Мэнни Пакьяо. Дутерте считается одним из самых эпатажных мировых лидеров. Он называл "идиотами" (а то и словечками покрепче) многих глав государств. У себя в стране политик возглавил кампанию по внесудебным расправам над наркоторговцами.