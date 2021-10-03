Эксперт предупредил об исчезновении основного симптома коронавируса

У некоторых пациентов с коронавирусом перестало пропадать обоняние, об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, этот симптом все чаще стал отсутствовать с появлением штамма "дельта" и теперь его нельзя считать основным, а уж тем более - первым. В ряде случаев он проявляется, но спустя 10 дней после начала болезни. "Не стоит его ждать, лучше дифференцировать коронавирус с первых дней заболевания, чтобы избежать осложнений. Ведь цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше", - говорит эксперт (цитата по ТАСС).

Исаев порекомендовал при появлении первых признаков респираторного заболевания проводить пациентам ПЦР-диагностику. Он подчеркнул, что это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек или нет. Генетик также обратил внимание, что заболеть коронавирусом можно и второй, и третий раз. Причем, при повторных заражениях часто заболевание переносится тяжелее.