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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала, от чего зависит размер детских пособий в 2022 году

Текст: Елена Манукиян

Ожидается, что в 2022 году большинство детских пособий вырастут на 4,3%: это прогнозный показатель, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, пишет Прайм.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Эксперт пояснила, на столько увеличатся те детские пособия, которые устанавливаются в фиксированном размере. Они будут проиндексированы в январе.

По словам Финогеновой, другие пособия, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале.

В 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере среднего заработка за последние 24 месяца. Таким образом его минимальный размер составит 24 МРОТ или 326 808 рублей. Сегодня это - 307 008 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в этом году составляет 7 082 рубля. С февраля 2022 года он увеличится до 7 387 рублей.

Также с начала года традиционно вырастет маткапитал. В 2022 году на первого ребёнка он составит 503 237 рублей, а на второго - 665 009 рублей при условии, если не была получена выплата за первого. При рождении второго ребенка гражданам, получившим ранее деньги в связи с рождением первого, будет положена выплата в 161 772 рубля.

Ко всему прочему с 1 января 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка женщины в декрете будут получать проактивно, а значит обращаться за выплатами им не потребуется, деньги поступят на счет автоматически, как только у них появится право на эти меры поддержки.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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