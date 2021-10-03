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03.10.2021 17:24
Рубрика: Экономика

Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ

Текст: Алексей Рыбин

Ряд газовых компаний из Великобритании объявили о банкротстве. Причиной стали рекордно высокие цены на газ, сообщает The Independent.

На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов

Также, по информации газеты, кризис испытывают предприятия из других отраслей экономики, в частности, тяжелая промышленность, которой требуется большое количество энергии. Помимо них, страдают производители удобрений, алюминия и цемента.

Напомним, стоимость газа в Европе растет рекордными темпами. Она составляет уже свыше 1200 долларов за тысячу кубометров топлива. Как считает глава Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США Марк Вульф, одна из причин сложившейся ситуации кроется в резком возобновлении работы производственных предприятий после локдаунов, что также увеличило спрос на топливо.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Бизнес

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