Группа "Тату" воссоединится ради двух концертов в Москве

Лена Катина предложила своим подписчикам написать, кого они хотят видеть на сцене во время двух концертов в честь воссоединения. Не уточнив, впрочем, продолжит ли существовать проект и впоследствии. Зато анонсировала сериал о "Тату" на одной из крупнейших стриминговых площадок.

Пока известно, что продюсер "Тату" Иван Шаповалов, по некоторым сведениям проживающий в Тверской области и на время отошедший от музыки, не возражает против воссоединения "Тату".

Зато против проекта активно выступают Сергей Гелоян и Елена Кипер. А ведь они являются вместе с коллективом соавторов создателями главных хитов "Тату". Среди них: "Я сошла с ума", "Нас не догонят" и "Я твоя не первая".

Гелоян уже опубликовал в Instagram список песен, которые он запрещает исполнять Лене Катиной. Конечно, среди них значатся все эти хиты. "Я готов подавать в суд, если Катина нарушит мой запрет на исполнение моих песен…", - резюмировал композитор и продюсер.

Кстати

Причина столь резкой позиции, вероятно, и в том, что на 20 ноября в одном из столичных клубов запланировано трибьют-шоу группе "Тату", приуроченное к 20-летию выхода их дебютного альбома "200 по встречной". Состав участников обещан представительный: Вера Брежнева, группы Cream Soda, "Нервы", IOWA, "Винтаж", "Обе Две", Artik & Asti, Монеточка и даже Лариса Долина. Впрочем, сами солистки "Тату" в числе выступающих пока не значатся.

Причем среди организаторов этого трибьюта значатся и Гелоян, и Кипер. А Иван Шаповалов недоволен идеей этого шоу и тоже пообещал подать в суд - уже на его организаторов. Его поддержали и Лена Катина, и Юля Волкова. Впрочем, тем вероятнее, что участницы "Тату" возродятся уже не ради двух шоу, а на более долгий срок….