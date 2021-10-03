Группа "Тату" воссоединится ради двух концертов в Москве

Новости

В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева госпитализирована с COVID 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 16:23
Рубрика: Культура

Группа "Тату" воссоединится ради двух концертов в Москве

Текст: Александр Алексеев
Группа "Тату" воссоединится ради двух концертов в Москве, сообщила на своей странице в Instagram солистка Лена Катина ("рыженькая"). Она уточнила, что официальный трибьют группы намечен на весну 2022 года. Причем на сцену снова выйдут обе певицы: Лена Катина и Юлия Волкова ("черненькая").

Лена Катина предложила своим подписчикам написать, кого они хотят видеть на сцене во время двух концертов в честь воссоединения. Не уточнив, впрочем, продолжит ли существовать проект и впоследствии. Зато анонсировала сериал о "Тату" на одной из крупнейших стриминговых площадок.

Фото: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Голограммы ABBA поедут в тур с хитами и новыми песнями

Пока известно, что продюсер "Тату" Иван Шаповалов, по некоторым сведениям проживающий в Тверской области и на время отошедший от музыки, не возражает против воссоединения "Тату".

Зато против проекта активно выступают Сергей Гелоян и Елена Кипер. А ведь они являются вместе с коллективом соавторов создателями главных хитов "Тату". Среди них: "Я сошла с ума", "Нас не догонят" и "Я твоя не первая".

Гелоян уже опубликовал в Instagram список песен, которые он запрещает исполнять Лене Катиной. Конечно, среди них значатся все эти хиты. "Я готов подавать в суд, если Катина нарушит мой запрет на исполнение моих песен…", - резюмировал композитор и продюсер.

Кстати

Причина столь резкой позиции, вероятно, и в том, что на 20 ноября в одном из столичных клубов запланировано трибьют-шоу группе "Тату", приуроченное к 20-летию выхода их дебютного альбома "200 по встречной". Состав участников обещан представительный: Вера Брежнева, группы Cream Soda, "Нервы", IOWA, "Винтаж", "Обе Две", Artik & Asti, Монеточка и даже Лариса Долина. Впрочем, сами солистки "Тату" в числе выступающих пока не значатся.

Причем среди организаторов этого трибьюта значатся и Гелоян, и Кипер. А Иван Шаповалов недоволен идеей этого шоу и тоже пообещал подать в суд - уже на его организаторов. Его поддержали и Лена Катина, и Юля Волкова. Впрочем, тем вероятнее, что участницы "Тату" возродятся уже не ради двух шоу, а на более долгий срок….

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку