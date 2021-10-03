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Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату"

Новости
    03.10.2021, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на информацию о возрождении некогда сверхпопулярной российской группы "Тату".

Фото: Twitter/ David Harbour
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Про очередное воссоединение сообщила в своем Instorgam певица Лена Катина. На что тут же отозвался Сергей Галоян, соавтор главных шлягеров коллектива, отмечая, что не давал ("и не даст") Катиной и Волковой разрешения на исполнение песен, на которые у него зафиксированы права. В случае нарушения данного вето он намеревается обратиться в суд.

Комментируя складывающуюся ситуацию в беседе с радио "Говорит Москва" Пригожин подчеркнул, что солисткам группы следовало бы обговорить детали заранее.

"Я с уважением отношусь к Сереже Галояну и к его решению. Все, кто хочет зарабатывать деньги, должны научиться делиться", - поучает продюсер коллег.

Он напомнил: поскольку Галоян - автор, "любые действия необходимо согласовывать сторонами". И если Сергей против - "значит, надо пригласить его и обсудить коллективно все детали". Ведь, как разумно подытоживает Иосиф, успех воссоединения группы возможен лишь при наличии в программе хитов, которые написал Галоян.

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