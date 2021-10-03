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Рубрика: В мире

Извержение вулкана на острове Пальма усилилось

Текст: Дмитрий Кулемякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Извержение вулкана на испанском острове Пальма, которое продолжается уже две недели, усилилось из-за появления новой трещины. Лава, которая попала в океан и увеличила площадь острова примерно на 30 гектаров, может нанести серьезный ущерб местной экосистеме. В настоящее время на месте событий работает группа биологов, которая уже приступила к каталогизации десятков видов животных и растений, пострадавших от извержения.

Эксперты отмечают, что попадание расплавленных горных пород в океан в краткосрочной перспективе станет разрушительным для морской флоры и фауны, однако в среднесрочной и долгосрочной - принесет пользу. По словам вулканолога Хоана Марти, окаменевшая лава создаст новую среду для морских существ уже через примерно пять лет.

Фото: DESIREE MARTIN / AFP
Остров Пальма увеличился на 300 гектаров из-за извержения вулкана

Биологи отмечают, что извержение вулкана оказало пагубное влияние на существ, обитающих на поверхности острова. В частности, было зафиксировано сокращение популяции крупных ящериц, что уже привело к нарушению существовавших на острове цепочек питания. Кроме того, не менее 40 процентов деревьев и растений, которые окружают гору, засохли. Ученые также не исключают, что в случае продолжения извержения остров могут покинуть более 50 видов птиц.

Испанские власти, которые уже объявили остров зоной бедствия, призывают граждан забаррикадироваться в своих домах. Вопрос об эвакуации всего населения Пальмы пока не стоит.

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