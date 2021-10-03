Извержение вулкана на острове Пальма усилилось

Извержение вулкана на испанском острове Пальма, которое продолжается уже две недели, усилилось из-за появления новой трещины. Лава, которая попала в океан и увеличила площадь острова примерно на 30 гектаров, может нанести серьезный ущерб местной экосистеме. В настоящее время на месте событий работает группа биологов, которая уже приступила к каталогизации десятков видов животных и растений, пострадавших от извержения.

Эксперты отмечают, что попадание расплавленных горных пород в океан в краткосрочной перспективе станет разрушительным для морской флоры и фауны, однако в среднесрочной и долгосрочной - принесет пользу. По словам вулканолога Хоана Марти, окаменевшая лава создаст новую среду для морских существ уже через примерно пять лет.

Биологи отмечают, что извержение вулкана оказало пагубное влияние на существ, обитающих на поверхности острова. В частности, было зафиксировано сокращение популяции крупных ящериц, что уже привело к нарушению существовавших на острове цепочек питания. Кроме того, не менее 40 процентов деревьев и растений, которые окружают гору, засохли. Ученые также не исключают, что в случае продолжения извержения остров могут покинуть более 50 видов птиц.

Испанские власти, которые уже объявили остров зоной бедствия, призывают граждан забаррикадироваться в своих домах. Вопрос об эвакуации всего населения Пальмы пока не стоит.