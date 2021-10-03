Известный французский предприниматель Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет

Французский предприниматель и политический деятель Бернар Тапи скончался в воскресенье на 79-м году жизни. Как передает BFM TV, он ушел из жизни после долгой борьбы с раком.

"Он ушел с миром в окружении своей жены, детей, внуков и брата", - говорится в заявлении семьи.

Как отмечает AFP, Тапи был символом бурно развивающегося капитализма. Его карьера охватывала бизнес, спорт, политику и искусство, при этом он неоднократно попадал в скандалы и даже в тюрьму. В отличие от большинства французов он не стеснялся хвалиться своим богатством. Благодаря успехам футбольной команды "Олимпик де Марсель", владельцем которой он стал в 1980-х, Тапи построил и политическую карьеру, был депутатом и министром. Впрочем, впоследствии он столкнулся и с обвинениями в договорных матчах и даже провел шесть месяцев в тюрьме.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, для него образ Тапи ассоциируется с образом "борца". Тот всегда преданно относился к тому, что делал. "Я преклоняюсь перед памятью о Бернаре Тапи", - отметил глава правительства.

С 2017 года Тапи боролся с раком желудка. После того, как заболевание стало известно общественности, он заявил, что "будет бороться, как всегда". "Мысль о смерти меня совершенно не беспокоит", - сказал он тогда газете Le Monde.