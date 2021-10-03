Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин

Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда в страну. Начиная с 6 октября путешественники, привившиеся вакцинами "Спутник V" и Sinopharm, смогут беспрепятственно пересекать границы эмирата.

"Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник V" и Sinopharm", - приводит РИА Новости выдержку из распространенного заявления.

Впрочем, туристам все же придется делать ПЦР-тесты, как минимум один - в течение 36 после пересечения границы. Такое требование распространяется на тех, кто приезжает из стран, включенных в "зеленый список". Если же путешественник прибывает из страны из "красного списка", ему придется сдать тест на коронавирус еще и до вылета. К тому же иностранцам необходимо перед рейсом зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa.