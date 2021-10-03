Кравцов: Локдауна в системе образования не будет

Новости

В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева госпитализирована с COVID 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 15:39
Рубрика: Общество

Кравцов: Локдауна в системе образования не будет

Текст: Мария Агранович
Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, локдауна в системе образования не будет. Из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ, каждый регион сам принимает такое решение

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация", - сказал Кравцов ТАСС.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Песков оценил возможность локдауна

"Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем". Кравцов отметил: из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ, и каждый регион сам принимает решение о закрытии школ, исходя из эпидемиологической ситуации.

За сутки в России подтверждено 25 769 случаев COVID-19 в 85 регионах
Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе