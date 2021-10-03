Кравцов: Локдауна в системе образования не будет

Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, локдауна в системе образования не будет. Из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ, каждый регион сам принимает такое решение

"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация", - сказал Кравцов ТАСС.

"Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем". Кравцов отметил: из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ, и каждый регион сам принимает решение о закрытии школ, исходя из эпидемиологической ситуации.