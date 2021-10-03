Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании

Минпросвещения подготовило поправки в закон "Об образовании", которые исключают понятие "образовательная услуга".

Об этом сообщил в воскресенье министр просвещения Сергей Кравцов.

"По итогам поручения госсовета принято решение исключить понятие образовательные услуги из деятельности учителя. Потому что учитель точно не оказывает услуги. Учитель прежде всего это признание, миссия, воспитание, служение", - цитирует "Интерфакс" Кравцова, который сегодня встречается с лауреатами конкурса "Учитель года" в Ростове-на-Дону.