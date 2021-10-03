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Обнаружена крупнейшая комета за всю историю наблюдений

Фото: NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva
Фото: NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva

Астрономы определили параметры обнаруженной в 2014-м году кометы. Ученые Педро Бернардинелли и Гари Бернстайн смогли вычислить ее размеры и рассчитать параметры орбиты. В их честь комета и получила название.

Фото: ESA/BepiColombo/MTM
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Как пишет New Atlas, изначально было выдвинуто предположение о немалых размерах объекта, на что указывала яркость кометы. Определить точнее было затруднительно из-за ее удаленности - комета находилась примерно на таком же расстоянии от Земли, что и ледяной гигант Нептун.

Новые исследования позволили определить, что в диаметре комета достигает 150 километров. Это значит, что ее размеры превышают размеры всех известных астрономам комет. Так, самая "наблюдаемая" комета - Хейла-Боппа - составляет в поперечнике около 80 километров, а параболическая комета Сарабат чуть больше - около 100 километров в диаметре.

Ученые рассчитали орбиту нового космического объекта и выяснили, что он движется в нашу звездную систему весьма длительное время. Около полутора миллионов лет назад комета была на расстоянии в 40 400 астрономических единиц от светила. Далекие окрестности Солнечной системы эта комета посещала 3,5 млн лет назад, тогда она проходила на расстоянии 18 астрономических единиц от Солнца.

Согласно прогнозам, в этот раз комета пройдет значительно ближе. По расчетам, в 2031 году она приблизится к орбите Сатурна. И все же ее блеск будет тусклым, даже слабее блеска Титана - одного одного из спутников Сатурна. Достичь такой яркости, как комета Хейла-Боппа, которую можно было наблюдать невооруженным глазом в течение 18 месяцев, ей никогда не удастся.

Кроме того, астрономы получили дополнительные данные о составе комы и хвоста. Они выяснили, что с поверхности объекта выделяются обычные для этого процесса вещества: аммиак и углекислый газ.

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Фото: NASA/Roscosmos/wikipedia.org
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