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03.10.2021 19:18
Рубрика: В мире

Мэра Сеула допрашивали 14 часов

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Мэра Сеула О Се Хуна 14 часов допрашивали по обвинению в распространении ложной информации. Как сообщает агентство Ренхап, на политика пожаловались активисты, которые заявили: в ходе недавних теледебатов перед выборами градоначальника столицы О Се Хун заявил, что якобы не имеет отношения к скандальному строительному проекту 2009 года. Напомним, О Се Хун занимал пост мэра Сеула в 2006-2011 годах.

Речь идет об инициативе под названием Pi-City, которая предусматривала сооружение логистического комплекса, а также торговых и деловых объектов на участке площадью 99 000 квадратных метров на юге Сеула. Власти города одобрили проект в 2009 году, но в итоге его "свернули" из-за обвинений в различных нарушениях. Узнав о предъявленных ему обвинениях, О Се Хун заявил, что просто забыл об этом деле, так как проект провалился, и поэтому в ходе дебатов сказал то, что сказал. Полиция рассмотрела жалобы активистов и передала дело в прокуратуру.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Как отмечает агентство, мэр прибыл в прокуратуру Центрального округа Сеула на допрос около 10 часов утра в субботу, а уехал оттуда только в 20 минут первого ночи в воскресенье.

Напомним, летом прошлого года предыдущий мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой после того, как его секретарь подала к нему иск о сексуальных домогательствах. Из-за этого в апреле были проведены досрочные выборы нового градоначальника, на которых победил О Се Хун.

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