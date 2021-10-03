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03.10.2021 14:54
Рубрика: В мире

Мэра в Италии приговорили к 13 годам тюрьмы за пособничество нелегальной миграции

Текст: Нива Миракян (Рим)

Бывшего мэра города Риаче (область Калабрия) Доменико Лукано, которого в свое время возносили до небес как "борца за права беженцев", приговорили к 13 годам и двум месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в содействии нелегальной миграции, вымогательстве, лжесвидетельстве и хищении средств, выделяемых из бюджета на содержание иммигрантов.

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Лукано занял пост мэра в 2004 году. С тех пор муниципалитет города Риаче финансировал размещение тысяч иммигрантов, заселив их в расположенный неподалеку маленький городок Локри, в котором практически не осталось местных жителей. "Гостям" также была предоставлена возможность учиться без отрыва от работы. За предложенную "образцово-показательную" модель интеграции беженцев авторитетный американский журнал Fortune поставил Доменико Лукано на 40-е место в рейтинге "Величайших лидеров мира". А в 2018 году, когда градоначальника посадили под домашний арест, стало понятно, что Лукано руководствовался далеко не гуманитарными соображениями, а банальной жаждой наживы. Под его чутким руководством была создана целая система по организации фиктивных браков между итальянцами и беженцами, за счет которых последние получали право на проживание в Италии.

Спустя всего три года, к удивлению местной общественности, суд присудил 63-летнему Доменико Лукано почти вдвое больше, чем изначально просил прокурор, который предлагал приговорить бывшего мэра к 7 годам и 11 месяцам заключения. Сам же ошарашенный вердиктом Лукано признался, что искренне надеялся на оправдание, назвав решение суда "вендеттой" за его борьбу с мафией в годы пребывания у власти.

"Это неслыханный приговор. Моя биография будет навсегда запятнана преступлениями, которые я не совершал", - с негодованием подчеркнул бывший чиновник.

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