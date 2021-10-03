МИД РФ ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России

Москва ждет реакции от Лондона на опубликованный доклад, в котором говорится о том, что посольству Великобритании в РФ были выделены средства на поддержку ряда изданий и НКО. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет об "Общем плане работы посольства Великобритании в России в 2019-2023 годах". Документ предусматривал финансирование различных изданий, НКО и блогеров "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

"Очень ждем реакции Лондона. Пора", - написала, в частности, Захарова.

Она добавила, что в новых документах конкретики еще больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют".

По мнению официального представителя, "сейчас уместно смотрелась бы резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды".