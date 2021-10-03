Минцифры получило новые полномочия

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций займется государственной политикой в сфере литературной деятельности. Новые полномочия утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства внес изменения в положение о минцифры. До сих пор министерство занималось выработкой и реализацией государственной политики по широкому кругу направлений. В его ведении находятся информационные технологии, электросвязь и почтовая связь, средства массовой информации, в том числе электронные, теле- и радиовещание, СМИ, издательская и полиграфическая деятельность, персональные данные. Теперь у минцифры появилась еще одна задача - госполитика в сфере литературной деятельности. Этим же решением глава правительства постановил, что министерство будет осуществлять функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в этой сфере.

Комментарий

Буква для Минцифры

Алексей Варламов, ректор Литературного института им. Горького, писатель:

- Мне кажется, есть некоторая ирония в том, что Минцифры будет заниматься буквой. Для России, страны литературоцентричной, возможно было бы логично создать отдельно министерство буквы или министерство слова. Скажу только, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) выполняло свою функцию очень хорошо, было сделано много полезного для развития литературы и чтения. Помогать ведь надо не столько писателям - писатели сами за себя отвечают, а именно продвигать книгу, доносить ее до читателей, развивать библиотеки и книжные магазины, организовывать литературные встречи и фестивали. Очень важным направлением было и продвижение русской книги за границей - наши писатели участвовали в книжных ярмарках по всему свету. Мне очень хочется надеяться, что все, что было сделано, мы не растеряем и Минцифры продолжит традиции Роспечати.

Борис Пастернак, генеральный директор издательского дома "Время":

- Мне трудно комментировать это постановление хотя бы потому, что каждое из вносимых изменений может быть прочитано по-разному - так сказать, с разными акцентами и интонациями. Только практика, видимо, покажет, что имеется в виду. Но есть и очевидные вещи. Большой новостью для меня стало то, что, оказывается, в функции Роспечати прежде не входила выработка и реализация государственной политики в сфере литературной деятельности. В сфере книгоиздательской деятельности входила, а литературной - нет. Минцифра такие полномочия получила. У этой новации есть плюсы: Минцифра получит возможность, к примеру, вернуть писательским союзам (они теперь объединились в Ассоциацию) собственность, потерянную после всех пертурбаций - дома творчества и резиденции. Наверное, государство сможет выделять какие-то дополнительные деньги на писательские пенсии, пособия, похороны, в конце концов. Есть минусы: у государства появится возможность правильно понимающих государственную политику литераторов поддержать, на неправильно понимающих - в лучшем случае не обратить внимания. Очень не хотелось бы, чтобы в результате всех новаций мы бы снова получили Горьковский Союз писателей СССР, который и будет пытаться рулить всем литературным процессом. Мне кажется, сегодня такие попытки принесли бы много вреда и литературе, и в итоге государству.

Елена Бычкова, генеральный директор издательства "Бослен":

- Мы небольшое издательство, поэтому в первую очередь хотелось бы сказать о господдержке, которую оказывала нам Роспечать и сейчас, я так понимаю, будет осуществлять Минцифры. Для нас это очень большой подарок, ведь "Бослен" издает знаковые, дорогие книги. Без господдержки это просто неосуществимо. Надеюсь, преемственность сохранится - и в этом, и во всем остальном, что было сделано Роспечатью.

Подготовили Инга Бугулова, Михаил Визель