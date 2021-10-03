Минприроды готовит систему для информации об экологических нарушениях

Изначально на создание ФГИС "Наша природа" было потрачено почти 120 млн рублей. При проверке электронных экологических сервисов Счетная палата обратила внимание не неэффективность "Нашей природы" и предложила отказаться от проекта. Однако в Минприроды ознакомились с заключением аудиторов и решили вложить еще 19,5 млн рублей, чтобы довести сервис до ума.

За эти деньги должны быть отлажены процессы обработки информации, доработаны мобильные приложения для ОС Android и iOS, проведена модернизация серверов, обеспечен необходимой уровень информационной безопасности, наняты и обучены диспетчеры, перечислили в пресс-службе Минприроды.

Доступ к работе с системой получат 2 тысячи общественных инспекторов в области охраны окружающей среды. Кого именно наделят такими полномочиями, в министерстве пока не уточнили. Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказывала, что статус общественных инспекторов ее службы имеют менее тысячи человек, однако они сильно помогают ведомству, штат которого - 3 тысячи человек на всю страну.

Помимо сигналов от аккредитованных общественных инспекторов, ФГИС "Наша природы" будет собирать жалобы и от простых граждан. Они смогут направит их через портал госуслуг. Получив информацию о нарушении, природоохранные ведомства будут обязаны его устранить. Правда, в Минприроды подчеркивают, что во многих случаях эти работы могут растянуться по времени. Например, в случае выявления объекта накопленного вреда или незаконной свалки, их ликвидация будет проведена за счет средств федерального проекта. Для выделения этих денег может потребоваться значительный срок.

Собирать информацию об экологических нарушениях будут двое диспетчеров ФГИС "Наша природа", они же передадут ее в компетентные органы для принятия необходимых мер.

Экологические активисты обращают внимание, что в новой версии "Нашей природы" предусмотрена публикация информации о выявленных возможных нарушениях и мероприятиях по их устранению. Так на сервисе можно будет узнать о найденных несанкционированных свалках, загрязнении почвы и водоемов, незаконной охоте и рыбалке, несанкционированных вырубках лесов, застройки территорий заповедников и нацпарков и других экологических ЧП.

После завершения согласования документа со всеми заинтересованными ведомствами, он будет внесен в правительство.