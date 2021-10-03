Минприроды готовит систему для информации об экологических нарушениях

Новости

Welt: Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине 09:46
Эксперт рассказала, от чего зависит размер детских пособий в 2022 году 09:30
Сенатора Круза обвиняют в кадровом кризисе Госдепа США 09:19
Алжир отозвал посла из Парижа после скандальных заявлений Макрона 08:40
Россиян предупредили о завершении бархатного сезона на юге страны 08:15
Эксперт предупредил об исчезновении основного симптома коронавируса 07:53
В США появилось лекарство, вдвое снижающее риск смерти при COVID-19 07:41
Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро 07:31
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией 07:20
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов 05:52
В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов 04:50
В США у пассажирского лайнера при взлете загорелся двигатель 04:13
Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно 03:36
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России 02:47
Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров 02:22
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек 01:50
"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА 01:10
"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря голу и пасу Суареса 00:32
Украине предсказали превращение в сырьевую колонию 02.10.2021
Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 02.10.2021
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 02.10.2021
Зампред Сбербанка: Украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 02.10.2021
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 02.10.2021
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 02.10.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
03.10.2021 00:41
Рубрика: Экономика

Минприроды готовит систему для информации об экологических нарушениях

Текст: Алексей Дуэль
Разрабатываемая Минприроды федеральная государственная информационная система "Наша природа", которую называют самым дорогим сервисом в стране ("себестоимость" обработки одного обращения по некоторым оценкам составила 620 тыс. рублей), будет перенастроена для обеспечения работы общественных экологических инспекторов. Соответствующий документ размещен на портале опубликования проектов нормативных актов.
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Изначально на создание ФГИС "Наша природа" было потрачено почти 120 млн рублей. При проверке электронных экологических сервисов Счетная палата обратила внимание не неэффективность "Нашей природы" и предложила отказаться от проекта. Однако в Минприроды ознакомились с заключением аудиторов и решили вложить еще 19,5 млн рублей, чтобы довести сервис до ума.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Экологические платежи в бюджеты направят на генеральную уборку страны

За эти деньги должны быть отлажены процессы обработки информации, доработаны мобильные приложения для ОС Android и iOS, проведена модернизация серверов, обеспечен необходимой уровень информационной безопасности, наняты и обучены диспетчеры, перечислили в пресс-службе Минприроды.

Доступ к работе с системой получат 2 тысячи общественных инспекторов в области охраны окружающей среды. Кого именно наделят такими полномочиями, в министерстве пока не уточнили. Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказывала, что статус общественных инспекторов ее службы имеют менее тысячи человек, однако они сильно помогают ведомству, штат которого - 3 тысячи человек на всю страну.

Помимо сигналов от аккредитованных общественных инспекторов, ФГИС "Наша природы" будет собирать жалобы и от простых граждан. Они смогут направит их через портал госуслуг. Получив информацию о нарушении, природоохранные ведомства будут обязаны его устранить. Правда, в Минприроды подчеркивают, что во многих случаях эти работы могут растянуться по времени. Например, в случае выявления объекта накопленного вреда или незаконной свалки, их ликвидация будет проведена за счет средств федерального проекта. Для выделения этих денег может потребоваться значительный срок.

Собирать информацию об экологических нарушениях будут двое диспетчеров ФГИС "Наша природа", они же передадут ее в компетентные органы для принятия необходимых мер.

Экологические активисты обращают внимание, что в новой версии "Нашей природы" предусмотрена публикация информации о выявленных возможных нарушениях и мероприятиях по их устранению. Так на сервисе можно будет узнать о найденных несанкционированных свалках, загрязнении почвы и водоемов, незаконной охоте и рыбалке, несанкционированных вырубках лесов, застройки территорий заповедников и нацпарков и других экологических ЧП.

После завершения согласования документа со всеми заинтересованными ведомствами, он будет внесен в правительство.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды

Главное сегодня

В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить