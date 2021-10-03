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Текст:   Марина Трубилина 
07:00 03.10.2021

Может ли застройщик требовать доплату за квартиру

Рост цен на жилье заставляет застройщиков задумываться: не лучше ли расторгнуть договор с дольщиком, вложившимся в жилье год-два назад, и перепродать квартиру по новой цене? Вправе ли застройщик требовать доплату за квартиру и может ли он шантажировать покупателя расторжением договора, рассказали "РГ" эксперты.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Для договоров долевого участия возможность застройщика потребовать доплаты должна быть предусмотрена самим договором (это оговаривается ч. 2 ст. 5 закона о долевом строительстве), говорит руководитель коммерческой практики Адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесникова. Чаще всего такую возможность предусматривают на случай увеличения площади квартиры по сравнению с проектной. "При этом важно помнить, что при отказе дольщика доплатить в таком случае застройщик не имеет права расторгать договор, а может лишь взыскивать доплату в судебном порядке", - подчеркивает юрист.

Фото: Сергей Михеев
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В подавляющем большинстве случаев застройщики уклоняются от передачи квартиры до момента внесения дольщиком доплаты, тем самым вынуждая его заплатить. Однако в случае незаконности доплаты дольщик, даже заплатив деньги, может оспорить соответствующий пункт договора в суде и взыскать с застройщика неосновательно уплаченное.

Кроме того, недобросовестные компании предусматривают в договорах обязанность дольщиков компенсировать застройщику расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией квартиры до момента передачи помещений дольщику, то есть фактически вносить плату за содержание жилого дома и коммунальные услуги с момента ввода дома в эксплуатацию. Однако это противоречит пункту 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, подчеркивает Колесникова.

В жилищно-строительных кооперативах ситуация несколько иная, поскольку порядок и условия внесения паевого взноса членом кооператива определяются его уставом. Устав может предусматривать различные основания для внесения доплаты, в случае его нарушения - основания для исключения из членов ЖСК. Исключение из членов ЖСК до момента полной выплаты пая влечет утрату прав в отношении квартиры, отмечает юрист (ч. 1 ст. 133 ЖК РФ).

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