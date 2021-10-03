Польшу обвинили в жестком обращении с мигрантами

Международные организации бьют тревогу: в лесах на польской границе замерзают нелегальные мигранты, в том числе дети. Правозащитники обвиняют Польшу в принуждении лиц, нелегально пробравшихся на ее территорию, к возвращению обратно на белорусскую сторону границы двух стран, что является нарушением европейского законодательства в области миграции. Amnesty International представила свидетельства того, что в Беларусь были вытеснены 32 мигранта.

"Эта ситуация создана самой Польшей, - цитирует Euronews директора Amnesty International EU Еву Гедди. - Людей задержали в приграничной зоне. Многие все еще находятся там в ужасных условиях без какой-либо поддержки. Так что будет только хуже. Сейчас необходимо, чтобы польские власти установили контакт с этими людьми и обеспечили беспристрастное рассмотрение каждой просьбы о предоставлении убежища, как это определено международным правом. А Евросоюз должен действовать быстро и решительно в отношении этого противостояния".

Но польские политики придерживаются иного мнения. В начале октября депутаты Сейма проголосовали за продление еще на два месяца действующего со 2 сентября режима чрезвычайного положения в приграничной зоне. Туда запрещен въезд журналистам и правозащитникам. Оппозиционные СМИ полагают, что это не просто так: власти не хотят, чтобы люди узнали, что происходит в приграничной зоне. Тем не менее известно, что там умерли как минимум пять мигрантов. Euronews приводит слова правозащитницы Марты Горчинской: "Там в лесу лежат и другие мертвые тела. Мы пытаемся предотвратить человеческие жертвы, но люди продолжают умирать. Власти не предоставляют там никакой гуманитарной помощи. И они также не позволяют войти в эту зону неправительственным организациям, которые готовы помочь".

Власти Польши не хотят, чтобы люди узнали, что происходит в приграничной зоне

Тем не менее журналистам независимого информационного портала Onet.pl удалось побывать в приграничных деревнях, встретиться с кочующими по лесам мигрантами, описать истории детей, которых лишили права на убежище. Этим журналистским расследованием заинтересовались в ЮНИСЕФ. Там планируют в понедельник вручить премьеру Польши Матеушу Моравецкому протест против действий, которые, по мнению польского отделения этой организации, нарушают статью 22 Конвенции ООН о правах ребенка. Но властям все нипочем - у них свои законы. А чтобы успокоить общественность была проведена пресс-конференция глав министерств обороны и внутренних дел Мариуша Блащака и Мариуша Каминьского. На ней министры пытались дискредитировать мигрантов, демонстрируя различные снимки, в том числе сексуальных извращений, якобы из телефонов, изъятых у одного из них. Позже оппозиционным СМИ удалось выяснить, что снимки были фальшивыми. Но отвечать за свои слова министрам не придется, ведь тон в этих разговорах задал еще в 2015 году глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский, обвинявший мигрантов в том, что они разносят по Европе опасные инфекционные заболевания и паразитов.