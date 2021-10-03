Порог для инвестирования средств ФНБ могут повысить

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Речь идет о том, чтобы в заначке на черный день было не 7% ВВП, а 10% - на случай резкого падения экспортных цен. "Минфин хочет эти деньги засолить минимум до 2024-го, другие ведомства хотят начать их тратить. Речь идет не о том, на какие проекты дадут, а скорее - на какие проекты денег не дадут, - говорит главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. - Проблема, с точки зрения минфина, - как только ликвидная заначка в ФНБ переходит минимальный порог, сразу возникает желание тратить (или инвестировать - с позиции других ведомств и корпораций). Приоритет минфина - этот фонд не раздербанить".

Размер минимальных ликвидных резервов - оценка того, сколько денег нужно на черный день. "7% по опыту последних кризисов (2008-2009 и 2014-2016) хватало на затыкание бюджетных дыр. Будет ли следующий черный день таким черным, что понадобится не 7% ВВП, а 10%? Вот это и будут сейчас решать, - отмечает Антон Табах. - То, что президент дал поручение рассмотреть вопрос повышения планки до 10%, не гарантирует, что такое решение будет принято. Во многих случаях сохраняют статус-кво или планку сдвинут частично, например до 8%".

Для рынка поручение неожиданное. "Весной правительство говорило о подготовке списка крупных проектов, на которые можно было бы тратить средства ФНБ. По некоторым оценкам, ликвидная часть фонда возрастет до 10% ВВП в 2023 году, - напоминает Андрей Зимонов, директор по строительству ГК "Гранель". - Власти предпочли в целом финансовую стабильность экономическому росту. В этом есть свои резоны: риски, связанные с пандемией и снижением спроса на энергоносители, остаются еще высокими".

Подавляющая часть ФНБ сегодня вложена в иностранную валюту и, кусочком - в золото (всего - 9 из 14 трлн руб.), остальное - в акции Сбербанка (ФНБ - технический держатель, они выкуплены у ЦБ) плюс сравнительно немного денег размещено в акциях "Аэрофлота" и депозитах российских банков, напоминает Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН: "Закупая валюту, мы финансируем чужие экономики, не себя. У нас - дефицит инвестиций. Идея использовать средства ФНБ для инвестиций в реальную экономику внутри России, не закапывая их в котлованы и финансируя действительно окупаемые проекты, давно бродит в головах экономистов. ФНБ составляет сегодня примерно 12-14% ВВП России в текущих ценах. Идея повысить порог с 7% до 10% ВВП, видимо, связана с постоянным ростом массы ФНБ в рублевом измерении, объективно усиливает его резервную функцию, неизбежно приводит к тому, чтобы держать в узде инвестиции из него".

Как только ликвидная заначка в ФНБ переходит минимальный порог, сразу возникает желание тратить

По мнению Зимонова, должен быть найден разумный баланс между созданием подушки безопасности и инвестированием в крупные инфраструктурные проекты. "А это одно из основных и наиболее эффективных направлений расходования средств ФНБ. Строительство мостов, дорог, транспортных узлов, промышленных кластеров - мощный источник для значительного повышения деловой активности в самых разных регионах странах. Только это может привести к экономическому росту практически на 1%", - считает он.

Возможно, есть опасения, что инвестиции из ФНБ будут частично не возвращаемы и мало окупаемы, особенно, если деньги уйдут в инфраструктурные проекты, рассуждает Яков Миркин: "Возможно, у Банка России есть опасения, что вливания из ФНБ сократят международные резервы России и увеличат не связанную рублевую денежную массу внутри страны (технически средства ФНБ в иностранной валюте находятся в ЦБ и являются частью международных резервов). В любом случае, вопрос об избыточности денежных резервов в российской экономике, в т.ч. ФНБ, о том, можно ли их использовать для запуска роста с высокими темпами, постоянно в повестке дня тех, кто думает, за счет каких источников можно ускорить экономику России".

Возможное повышение порога до 10% - движение в сторону ужесточения бюджетной политики. "Главный вопрос, на который нужно при этом ответить: а с какой целью это делается? Если с целью финансовой стабилизации, то, на мой взгляд, главным фактором такой стабилизации являются не резервы, а устойчивый рост. Возможно, что минфин также считает, что для инвестирования средств ФНБ не хватает достойных проектов, - полагает Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. - В любом случае вопрос об ужесточении параметров использования ФНБ требует серьезного обсуждения. Как и вопрос об уровне достаточного резервирования, которое не превращается в тормоз развития экономики".