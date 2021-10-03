Посол Германии в РФ заявил о необходимости диалога

Новости

Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 18:09
В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 14:24
Рубрика: В мире

Посол Германии в РФ заявил о необходимости диалога

Текст: Юрий Когалов

Россия и Германия должны сохранять непрерывный диалог, даже если по тем или иным вопросам возникают разногласия. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с праздником

Как отмечается в видеообращении, опубликованном на сайте дипмисии по случаю Дня германского единства, непрерывность диалога всегда была центральной темой для Москвы и Берлина. По словам посла, в его продолжении заинтересованы обе стороны, и Россия, и Германия. "Диалог - это готовность принимать друг друга, учиться друг у друга, объяснять друг другу свою позицию. Это относится ко всем нам, в том числе и ко мне как к послу. Я многому учусь здесь, в России, как в рамках встреч с политиками, так и в рамках многих других встреч", - отметил фон Гайр.

Как напомнил дипломат, без участия Москвы процесс объединения Германии и разрушения Берлинской стены был бы невозможен. Фон Гайр призвал сохранить условия для открытого и разностороннего обмена между гражданскими обществами, где есть место и критическим оценкам. "С уверенностью можно утверждать, что люди в Германии в настоящее время не отвернулись от людей в России. В свою очередь я признателен за эту симпатию, которую люди в России испытывают по отношению к Германии", - заявил посол.

Фон Гайр отметил "очень доброе и тесное взаимодействие" в сфере науки, культуры, экономики. В настоящее время проводятся Год Германии в России и тематический российско-германский год "Экономика и устойчивое развитие". А вот в политике, как с сожалением заявил дипломат, есть некоторые разногласия.

Посол выразил надежду, что Россия и Германия используют возможности тематического года в интересах народов обеих стран.

Матвиенко поздравила парламентариев Германии с днем единства
В мире Европа Германия Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми