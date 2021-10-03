Посол Германии в РФ заявил о необходимости диалога

Россия и Германия должны сохранять непрерывный диалог, даже если по тем или иным вопросам возникают разногласия. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

Как отмечается в видеообращении, опубликованном на сайте дипмисии по случаю Дня германского единства, непрерывность диалога всегда была центральной темой для Москвы и Берлина. По словам посла, в его продолжении заинтересованы обе стороны, и Россия, и Германия. "Диалог - это готовность принимать друг друга, учиться друг у друга, объяснять друг другу свою позицию. Это относится ко всем нам, в том числе и ко мне как к послу. Я многому учусь здесь, в России, как в рамках встреч с политиками, так и в рамках многих других встреч", - отметил фон Гайр.

Как напомнил дипломат, без участия Москвы процесс объединения Германии и разрушения Берлинской стены был бы невозможен. Фон Гайр призвал сохранить условия для открытого и разностороннего обмена между гражданскими обществами, где есть место и критическим оценкам. "С уверенностью можно утверждать, что люди в Германии в настоящее время не отвернулись от людей в России. В свою очередь я признателен за эту симпатию, которую люди в России испытывают по отношению к Германии", - заявил посол.

Фон Гайр отметил "очень доброе и тесное взаимодействие" в сфере науки, культуры, экономики. В настоящее время проводятся Год Германии в России и тематический российско-германский год "Экономика и устойчивое развитие". А вот в политике, как с сожалением заявил дипломат, есть некоторые разногласия.

Посол выразил надежду, что Россия и Германия используют возможности тематического года в интересах народов обеих стран.