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03.10.2021 13:48
Рубрика: В мире

Премьер Британии: Проблемы с поставками могут продлиться до конца года

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что логистический кризис, вызванный нехваткой в стране водителей грузовиков и фур, может продлиться до конца года. Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Шоу Эндрю Марра" на BBC.

Как выяснилось, Джонсон согласен с оценками министра финансов Риши Сунака, который ранее отметил, что проблемы с поставками товаров сохранятся как минимум до Рождества. По словам премьер-министра, сложности возникли после того, как власти сняли коронавирусные ограничения, и в стране ускорился экономический рост, вырос спрос на ряд товаров, в том числе бензин. При этом Джонсон обратил внимание, что с аналогичными трудностями сталкиваются и другие страны. Выход из сложившейся проблемы он видит в улучшении условий труда водителей и повышении их зарплат.

При этом премьер категорически против привлечения мигрантов. "В прошлом мы совершили ошибку, не инвестируя в людей, не инвестируя в оборудование, и зарплаты не увеличивались. Я не буду возвращаться к показавшей свою несостоятельность модели, предполагающей низкие зарплаты, низкую квалификацию рабочей силы и неконтролируемую иммиграцию", - отметил Джонсон.

Он также заверил, что власти королевства постараются избежать повышения налогов в следующем году, но гарантировать этого он не может.

В Великобритании разразился кризис из-за оттока мигрантов

Напомним, в Британии из-за Brexit, а потом и пандемии коронавируса образовалась нехватка водителей фур для доставки продуктов. По оценкам Ассоциации автоперевозчиков, речь идет о примерно 100 тысячах шоферов. Тысячи водителей были вынуждены покинуть страну, а новых подготовить не успели. Власти Великобритании заявили о намерении выдать временные визы дальнобойщикам, чтобы облегчить кризисную ситуацию. Однако самих водителей это не устраивает, поскольку работу им предлагают только до марта следующего года.

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