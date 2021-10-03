Президента Украины уличили в операциях с офшорами

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение оказались замешаны в офшорных схемах. Об этом говорится в опубликованном международным консорциумом журналистов-расследователей, ICIJ, "Досье Пандоры". В представленных публике материалах содержится информация о якобы причастности 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и более чем 400 государственных служащих разных стран к операциям с офшорами.

Информация об участии украинского президента в офшорных схемах заинтересовала многие иностранные СМИ. Так, британская The Guardian после изучения представленных консорциумом документов, заявила, что "анти-олигарх" Зеленский использовал такие схемы, чтобы он и члены его семьи могли бы получать прибыль, не декларируя официально доходы на Украине. Также утверждается, что Зе передал 25% имеющихся у него в офшорной компании акций своему другу, занимающему ныне должность советника президента.

Кроме того, нынешнего главу Украины уличили в связях с украинским олигархом Игорем Коломойским. Утверждается, что Зеленский и команда могли быть причастны к денежным переводам на сумму в 40 миллионов долларов от структур, связанных с Коломойским. Помимо этого, принадлежащие собственникам "Квартала 95" офшорные компании использовались для приобретения трех элитных объектов недвижимости в Лондоне.

Издание напоминает о том, что Зеленский публично отрицал, что его друзья и партнеры по бизнесу попали во властные структуры "по финансовому кумовству". "Со мной работают несколько человек, которые были моими друзьями в течение долгого времени… Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету", - приводит The Guardian его цитату 2020 года.

Мировые СМИ отмечают, что коллектив журналистов пришел к выводу, что США являются главным налоговым убежищем для лиц, обвиняемых в финансовых преступлениях. При этом американский штат Южная Дакота оказался рекордсменом в этом вопросе, где консорциумом выявлены "миллиарды долларов" из офшоров.