При крушении самолета в Италии погибли 8 человек

Малогабаритный частный самолет марки Piper упал на закрытое на ремонт здание парковки неподалеку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана.

Воздушное судно с двумя пилотами и шестью пассажирами, среди которых был ребенок, вылетело из аэропорта Линате и направлялось на Сардинию. По данным регионального агентства по чрезвычайным ситуациям, в результате катастрофы выживших нет.

По информации очевидцев, у самолета в воздухе загорелся один из двигателей, а затем воздушное судно начало падение. Как сообщает RaiNews24, на месте происшествия горит как само здание парковки, так и несколько стоящих рядом с ним автомобилей.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента, а также осуществляется опознание тел погибших. Согласно предварительным данным, один из пилотов был гражданином Германии, а одна из пассажирок - гражданкой Франции.