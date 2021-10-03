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Рубрика: Экономика

При переезде в другой регион медикам хотят сохранить прежнюю зарплату

Текст: Ольга Игнатова
Если лечебное учреждение захочет отправить своих сотрудников в другой регион, где нужна их помощь, или главврач районной больницы попросит откомандировать столичных светил в его клинику, то медикам нужно будет сохранить ту зарплату, которую они получали. И рабочее место их должно сохраниться на время командировки.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие права и обязанности откомандированных медицинских сотрудников, разработал Минтруд. С документом ознакомилась "Российская газета".

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В частности, в Трудовом кодексе предлагается уточнить, что под прикомандированием медицинского работника понимается выполнение медицинским работником (прикомандированным) с его coглaсия работы по определенной специальности, квалификации или должности (трудовой функции) у другого работодателя, юридического лица (включая его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения). Сотрудников можно отправить в длительную командировку, на на срок не более одного года, в исключительных случаях. Например, в случае какой-нибудь эпидемии, аварии. Или если населению города или села требуется помощь определенных специалистов.

На период прикомандирования трудовой договор с сотрудником по основному месту работы не расторгается. Прикомандирование работников в медицинскую организацию допускается в пределах одного региона, либо в другой регион. За прикомандированным работником сохраняется место работы (должность) у работодателя, который осуществляет прикомандирование. На период прикомандирования с медицинским работником по месту выполнения работы заключается срочный трудовой договор о работе по совместительству.

Отправлять в длительную командировку медработников можно будет только с их письменного согласия. При этом на новом временном месте работы размер зарплаты должен сохраниться. Расходы на переезд и обустройство на новом месте медикам должны быть компенсированы.

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Как пояснила "РГ" директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, сейчас вопросы отправки медработников в другие регионы для обучения региональных коллег, ликвидации вспышек заболеваний, решения каких-то локальных проблем в ТК не урегулированы. Поэтому непонятно, кто, как и в каком размере должен оплачивать их труд. "Это законодательное оформление сложившейся практики - в условиях нехватки специалистов может возникнуть необходимость в получении компетентной помощи медработника из другого региона. Но как при этом будут выстраиваться трудовые отношения, было не в полной мере понятно. Плюс зарплату за работу в другом регионе должен платить свой работодатель. Это неправильно - специалист же работал на другого работодателя. Сейчас ситуация прояснена и отрегулирована. Зарплату приглашенному специалисту будет платить приглашающий его работодатель", - уточнила Лариса Попович.

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