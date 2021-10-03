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03.10.2021 14:54
Рубрика: Культура

Ради чего в Москве открылся новый джазовый клуб

Текст: Александр Волков
В то время, как в пандемию закрываются концертные площадки, а фестивали и концерты переносятся на неопределенное время, поклонники джаза открыли в столице новый "Круг искусств". Так называется клуб, который получил и англоязычное название - Art Cirkle. Не спроста: новое культурное пространство расположено вблизи Белорусского вокзала, от которого отходит немало международных рейсов. Очевидно, создатели Art Cirkle рассчитывают и на иностранных зрителей. Ведь и арт-директор клуба Алексей Кругов часто играет в Европе. Недавно, например, вернулся из Германии, где выступал на престижном фестивале Jazzin' The Black Forest.
Фото: Представлено организаторами кронцерта Фото: Представлено организаторами кронцерта
Фото: Представлено организаторами кронцерта
Фото: ООО "Подмосковные вечера"
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- Я уверен в Art Circle, потому что в круге нашего всеобъемлющего творческого пространства, будет представлено именно художественное многообразие, объединенное идеей реализации креативных проектов. - Объяснил на открытии клуба сам Алексей Кругов.

Презентация прошла необычно и ярко: участники его группы "Круглый Бэнд" играли музыку и ходили по залу, подключая к вокальным импровизациям даже зрителей. Теперь такую актуального форму музыцирования называют, кстати, иммерсивным искусством.

В первом отделении выступал "Круглый Бенд", продемонстрировавший легкость и драйв. Задачей было рассказать историю современного джаза - от би-бопа до наших дней: звучала музыка Джона Колтрейна, Билла Эванса... Массу эмоций вызвали харизматичный, разнообразный, умелый барабанщик Петр Талалай и Денис Шульгин - известный московский скрипач, композитор и участник государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" - он отлично вписался в компанию джазменов.

Фото: Представлено организаторами кронцерта

А во втором отделении выступал проект "Арфа и джаз". Общее медитативное настроение, разнообразные духовые инструменты… Причем, на сцене одновременно оказались и арфистка Мария Кулакова, и дуэт двух дудуков (Антон Котиков и Михаил Волох), и контрабасист Игорь Иванушкин, и игравшая на диковинном инструменте ханг-драм Валерия Рэй. Получалось красиво и разнообразно.

Хорошо, что и в дальнейшем клуб планирует представлять разноплановую музыку, в том числе и не форматную. Ведь уже первый концерт продемонстрировал, что это может быть свежо, оригинально и притягательно.

Культура Музыка Джаз

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