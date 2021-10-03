Крупные ТЦ Москвы могут закрыть из-за безмасочников

Несколько крупных торговых центров Москвы могут закрыться до 2022 года из-за массовых нарушений масочного режима. Как сообщают в Объединении административно-технических инспекций, следящем за соблюдением санитарных правил, в ближайшее время протоколы по ТЦ "Метрополис", "Гагаринский", и "Атриум" рассмотрят суды.

Нарушения во всех этих торговых центрах одинаковые. Как рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, огромное количество людей ходит без масок. Тем не менее в ряде магазинов "ковид-нигилистов" обслуживают, даже не требуя надеть маску. И если на кассе нарушения можно предотвратить, то контролировать масочный режим во всех торговых галереях просто нереально, заявил "РГ" президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Я считаю, что ТЦ действительно можно оштрафовать, если нет входного контроля, - полагает глава отраслевого объединения. - У дверей есть охранники, они могут попросить надеть маску, показать, где лежат бесплатные средства защиты. А контролировать посетителей дальше у чоповца нет возможности". Как отмечает Булат Шакиров, ни у охраны, ни у персонала ТЦ нет полномочий заставлять людей быть все время в масках. "Если в ТЦ не ведется контроль на входе, штрафовать надо юрлицо. Если посетитель снимает маску в галерее, то уже он должен ответить как физическое лицо", - предлагает схему Булат Шакиров. По такому принципу действует система в метро. И еще не было случая, чтобы из-за безмасочников как юрлицо был оштрафован метрополитен, отмечает собеседник "РГ". Вот и гости торговых центров, едва пройдя охрану, кладут маски в карманы или стягивают их до подбородка.

Тем не менее в ближайшее время ожидается три судебных процесса ОАТИ против ТЦ. Предприятиям торговли грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление работы на срок до 90 суток. То есть фактически до будущего года.