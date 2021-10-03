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03.10.2021 14:52
Рубрика: Общество

Новый погодный рекорд установлен в Москве

Текст: Ирина Огилько

Побит рекорд высокого атмосферного давления, установленного в 1988 оду. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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По данным бюро, в ночь на воскресенье величина атмосферного давления достигла 1016.1 гПа или 762.1 мм ртутного столба. Это выше предыдущего рекорда дня, установленного в 1988 году, когда было зафиксировано 1015.6 гПа или 761,3 мм рт. ст.

Отметим, что атмосферное давление продолжает расти. Так, днем его значение уже достигло 1016.6 гПа или 762,5 мм рт. ст.

Напомним, что это второй по счету метеорологический рекорд октября 2021 года.

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