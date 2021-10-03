При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека

Три человека, имена которых не называются, погибли при падении легкого частного вертолета Robinson R-44. Такую информацию озвучили в МЧС России.

"В 19:41 поступила информация о том, что в лесополосе в н.п. ЗИЛ-городок, г.о. Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, место падения вертолета обнаружено, сейчас там уже находятся пожарно-спасательные подразделения.

Операция по деблокированию будет проводится до тех пор, пока все тела не будут извлечены из-под обломков. После этого осмотром места происшествия займутся следователи.