В Москве появилось новое арт-пространство - Галерея 30/7

На культурной карте Москвы появилась новая точка притяжения ценителей и любителей современного искусства - Галерея 30/7. Первой выставкой нового арт-пространства на Петровке станет экспозиция "Переживание места", в которую вошли работы около 20 молодых перспективных художников, среди которых: Настя Кузьмина, Василиса Лебедева, Надя Петрова, Мария Романова, Полина Суровова, Лада Учаева, Светлана Холлис, а также произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина.

Пространство галереи разделили на восемь символических зон, тем самым показав сходство и различия в работах художников, оттенив их особенности. Все работы, уверены кураторы, могут органично вписаться в любой современный интерьер.

"Вдохновением для выставки стала работа французского философа Гастона Башляра "Поэтика пространства", который описывал эстетические переживания, вызванные разными местами, например, в доме детства, - объясняет куратор галереи и выставки Елена Теплова. - В ощущениях все смешивается: история пространства, воспоминания, рожденные воображением идеи, мечты, эмоциональное состояние - из всего этого складывается "переживание места".

Такие художественные интерпретации кажутся особо уместными в старом доме начала XIX века, где и разместилась сама галерея. У этого здания много своего собственного контекста, своей истории, архитектурных и эстетических особенностей. "Вместе с художниками мы с ними взаимодействуем и в результате получаются грёзы, совместное высказывание искусства и пространства", - добавила Елена Теплова.

Свою работу "Норм" петербургская художница Лада Усачева создала специально для этой выставки. В экспозиции это символическая "зона входа"‎, где произведение отражает чувства человека, впервые вошедшего в двери нового пространства: "пока ничего непонятно, но вроде норм"‎. С вербализацией неясных чувств Лада Учаева работает постоянно, преимущественно в технике ручной вышивки, которая подчеркивает субъективную ценность высказывания. "Норм"‎ выполнена на советском красном бархате, который за счет своей фактуры переливается в свете и каждый раз проявляется по-новому.

Фото: Предоставлено Галереей 30/7

Фото: Предоставлено Галереей 30/7

Самая большая живописная работа на выставке - "Любовное сражение во сне"‎ Светланы Холлис. Это абстрактное полотно, созданное в авторской технике живописи на 360 градусов. Художница пишет композицию с обратной стороны холста масляными аэрозольными красками, поэтому работа двусторонняя. На выставке она репрезентует "зону коммуникации"‎, где бурлят, кружатся, перетекают из одного в другое, как живописные пятна, разговоры об искусстве.

Завершают выставку произведения Леонида Пурыгина, одного из самых самобытных художников советского андеграунда. В "зоне грез"‎ выставлены две работы 1980-х годов - из его знаменитых складней. Одна из работ, "Любовь"‎ украшена художником металлическими звездочками, которые когда-то увидел Илья Кабаков и, вдохновившись, создал свою знаковую серию "Праздники"‎. Центральная работа в пространстве - "Голубая Пипа"‎, выполненная на доске уже в американский период 1990-х годов.