В Подмосковье в приюте зафиксирована массовая гибель собак

Новости

При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева госпитализирована с COVID 14:57
Мэра в Италии приговорили к 13 годам тюрьмы за пособничество нелегальной миграции 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 15:17
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье в приюте зафиксирована массовая гибель собак

Текст: Сергей Бабкин

Случай массовой гибели собак зафиксирован в одном из подмосковных приютов. Об этом в соцсетях рассказали региональные волонтеры, на эту информацию обратила внимание прокуратура.

Более 200 тысяч рублей заплатили жители за нарушение правил выгула собак

По предварительным данным, погибло 14 животных, содержащихся в приюте в Чехове. Одной из причин мора считается некачественная еда. В то же время сообщается, что более 100 собак оказались парализованными: не исключено целенаправленное отравление ядом.

Как сообщает Telegram-канал областной прокуратуры, по этому факту организована проверка. Чеховская городская прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества