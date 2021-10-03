В Подмосковье в приюте зафиксирована массовая гибель собак

Случай массовой гибели собак зафиксирован в одном из подмосковных приютов. Об этом в соцсетях рассказали региональные волонтеры, на эту информацию обратила внимание прокуратура.

По предварительным данным, погибло 14 животных, содержащихся в приюте в Чехове. Одной из причин мора считается некачественная еда. В то же время сообщается, что более 100 собак оказались парализованными: не исключено целенаправленное отравление ядом.

Как сообщает Telegram-канал областной прокуратуры, по этому факту организована проверка. Чеховская городская прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными.