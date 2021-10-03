Началась проверка по факту смертельного ДТП в Еврейской автономии

Прокуратура Смидовичского района ЕАО проводит проверку в связи с гибелью четырех человек (двух водителей и двух пассажиров) в дорожно-транспортном происшествии, сообщили в

- Авария​ произошла на федеральной автодороге "Чита - Хабаровск" с участием трех автомобилей - "Тойота Лэнд Крузер", "Тойота Ипсум" и УАЗ-452. Водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер" выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с движущимся на встречу автомобилем УАЗ-452, в котором находилось трое, - рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

"Тойота Ипсум" и УАЗ-452 после столкновения загорелись. Водитель внедорожника, водитель и два пассажира УАЗа погибли на месте.

На место ДТП выехала заместитель прокурора Смидовичского района Анастасия Серпутько, где также работала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в областной прокуратуре, в настоящее время принимаются меры по возбуждению уголовного дела и установлению всех обстоятельств, способствовавших совершению преступления.