В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае. Авария произошла на 19 километре дороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

По предварительной информации, управлявший автобусом Daewoo мужчина 1969 года рождения не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В салоне автобуса находились 30 человек, 12 человек получили различные травмы. Пострадавших доставили в медучреждение села Троицкое. Погибших нет.

Следственным отделом по Нанайскому району проводится проверка.