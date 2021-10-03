Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ

Как только появилась информация, что установлено имя того, кто совершил страшное преступление, глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области доложить о том, что успели сделать следователи.

Напомним, что, по мнению сотрудников СК, девушек в Гае убил судимый Александр Лазарев 1991 года рождения. Он уже объявлен в розыск.

Как объяснили в ведомстве корреспонденту "РГ", Александр Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания. А ход следствия поставлен на контроле в центральном аппарате СК.